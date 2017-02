Filme português Estilhaços distinguido no Festival de Clermont-Ferrand

O filme de animação português Estilhaços, de José Miguel Ribeiro, venceu hoje um dos prémios do Festival Internacional de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, que termina hoje em França.

PUB

"Estilhaços" foi distinguido com o prémio de Melhor Filme Documentário, na competição internacional, de acordo com informação divulgada no site do jornal francês La Montagne.

Na competição internacional daquele que é considerado um dos mais importantes festivais dedicados à curta-metragem estava um outro filme português: Campo de Víboras, de Cristèle Alves Meira.

PUB

Na competição Labo, para filmes mais experimentais, estavam outros dois filmes portugueses: The Dockworker's Dream, do norte-americano Bill Morrison com produção da Curtas Metragens CRL, e A brief history of princess X, de Gabriel Abrantes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os quatro filmes estão em Clermont-Ferrand representados pela Agência da Curta Metragem, que volta a estar presente no Mercado da Curta Metragem, um dos eventos paralelos do festival.

Em paralelo decorre também o fórum europeu "Euro Connection", de coprodução cinematográfica, no qual estará presente o realizador José Pedro Cavalheiro (Zepe), com o projeto da curta-metragem O Ciclo.

PUB