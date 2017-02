Marcelo envia condolências ao Presidente angolano

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou esta sexta-feira condolências ao seu homólogo angolano pelas vítimas do incidente ocorrido no estádio 4 de Janeiro, na cidade do Uíge, que provocou pelo menos 17 mortos.

"Foi com grande pesar que tomei conhecimento do acidente ocorrido hoje no jogo de estreia do Girabola 2017, no Estádio 04 de Janeiro, no Uíge, que vitimou numerosas pessoas, entre as quais crianças, para além de ter provocado vários feridos", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa na mensagem enviada a José Eduardo dos Santos.

"Nesta hora difícil, quero transmitir-lhe, senhor Presidente, em meu nome e em nome do povo português, toda a solidariedade para com o povo angolano, para com os adeptos e profissionais dos clubes que estavam em campo, e especialmente para com as famílias das vítimas, a quem envio, através de Vossa Excelência, as mais sinceras condolências", refere na mensagem.

O FC Porto, Sporting e Benfica emitiram também comunicados que manifestam a solidariedade dos clubes com as famílias das 17 pessoas que morreram antes do Santa Rita de Cássia-Recreativo do Libolo.

"A tragédia voltou a atingir o futebol. O FC Porto solidariza-se com os familiares das vítimas e com o povo angolano", escreveram os “dragões” na página oficial da rede social Facebook.

O Sporting manifestou "total solidariedade para com o povo angolano" e o Benfica enviou "condolências às famílias das vítimas" e desejou "força" a Angola.

