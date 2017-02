Lito Vidigal deixa Arouca e ruma a Israel

O Arouca confirmou a saída do treinador Lito Vidigal, que vai rumar a Israel para comandar a equipa do Maccabi Tel Aviv.

A transferência foi anunciada pelo clube, minutos depois do final da partida no Estádio da Luz que terminou com uma vitória do Benfica por 3-0.

“O FC Arouca chegou a acordo com o Maccabi Telavive FC para a saída do treinador angolano Lito Vidigal. O Futebol Clube de Arouca agradece todo o trabalho ao treinador angolano ao longo deste período de uma época e meia”, lê-se na mensagem do clube.

O Arouca ocupa neste momento a décima posição da Liga, com 27 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Boavista caso os axadrezados vençam o Sporting de Braga no Bessa. Vidigal dirigiu a equipa na última época e meia.

