PJ investiga morte de homem de 84 anos em Albufeira

Um homem de 84 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, na freguesia da Guia, em Albufeira, no Algarve. O caso a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ), disse à Lusa fonte daquela polícia.

"Fomos chamados ao local e estão a ser investigadas as circunstâncias em que ocorreu a morte de um idoso", disse fonte da PJ, escusando-se a adiantar mais pormenores sobre o caso.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse à Lusa que "os veículos de emergência foram accionados pelas 9h28, tendo sido deslocados para o local a viatura médica de Albufeira e a ambulância de emergência de Alcantarilha, cujas equipas confirmaram o óbito de um homem de 84 anos".

A notícia avançada esta manhã pelo Jornal de Notícias indicava que a vítima, que vivia sozinha, foi encontrada por uma neta com as mãos e os pés atados. De acordo com o diário, a casa estava revirada e a carrinha do agricultor encontrava-se estacionada em frente à habitação.

