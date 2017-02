O que cria um troll? Mau humor, diz estudo

Os utilizadores têm mais probabilidade de fazer comentários desagradáveis (o chamado trolling) se estiverem de mau humor e se virem outros comentários negativos e depreciativos, mostra um estudo de uma equipa de investigadores das universidades de Stanford e Cornell.

O trabalho, publicado no âmbito da Conferência de Trabalho Cooperativo suportado por Computadores, que está a decorrer nos EUA, analisou as razões que levam alguém a ser um troll da Internet – isto é, utilizadores propensos a actos inflamatórios nas redes sociais, fóruns ou em qualquer secção pública de comentários, com o objectivo de criar perturbação.

Estes investigadores perceberam que comentários com palavrões, ataques pessoais, insultos velados e sarcasmo eram propícios a despertar uma resposta semelhante. O mau humor também é indicado como um dos factores do trolling, estando na origem da formação de "impressões menos favoráveis dos outros”, escreve a equipa de investigadores.

Os investigadores usaram uma amostra de 667 utilizadores, que submeteram a dois testes – um muito difícil e outro muito fácil. Depois de completarem o teste, os elementos da amostra responderam a um questionário para avaliar o seu humor. Acabado o questionário, foram instigados a comentar uma publicação: uma delas só tinha comentários neutros e a outra só comentários negativos.

As pessoas que responderam aos testes mais fáceis e que viram comentários neutros fizeram comentários desagradáveis 35% das vezes. Os utilizadores que foram submetidos a um teste difícil ou que leram comentários negativos, agiam como um troll em 50% dos casos. Quando os dois factores se sobrepunham (teste difícil e comentários negativos), a probabilidade de comentários inflamatórios subia ainda mais, chegando aos 68%.

Os investigadores conseguiram, desta forma, contrariar a ideia inicial de que o comportamento de um troll estava confinado a uma minoria anti-social – na verdade, qualquer pessoa pode apresentar este comportamento. “Uma só pessoa que acorde de mau humor pode criar uma faísca, e, num contexto de discussão e votação, essas faíscas podem dar origem a uma espiral de mau comportamento", disse Jure Leskovec, um dos académicos que fizeram parte do estudo, ao site The Verge. "As conversas más levam a mais conversas más."

Artigo editado por João Pedro Pereira

