Presidente da Câmara do Bombarral recandidata-se a um último mandato

O presidente da Câmara do Bombarral, José Manuel Vieira, do PSD, vai recandidatar-se ao último mandato nas eleições autárquicas deste ano, anunciou, esta terça-feira, a distrital de Leiria do PSD. Em comunicado, a distrital de Leiria esclarece que a recandidatura foi aprovada na reunião de terça-feira à noite.

O cabeça-de-lista à autarquia disse à agência Lusa que, se for eleito, pretende concluir a estratégia para três mandatos com que, em 2009, concorreu à presidência da câmara.

José Manuel Vieira explicou que o primeiro mandato (2009-2013) foi para executar obras com apoio comunitário que tinham sido negociadas pelo anterior executivo, liderado por Luís Camilo Duarte, e para reduzir o endividamento, enquanto no segundo (2013-2017) continuou o esforço de reequilíbrio financeiro do município e a negociação dos novos fundos comunitários.

Se for eleito, "o terceiro mandato é para executar as obras do Portugal 2020" que o executivo por si liderado traçou como prioritárias, por isso quer "continuar a merecer o voto da população" para as concretizar.

O social-democrata apontou como prioridades a regeneração urbana da vila e do respectivo mercado municipal, bem como das sedes de freguesias, e a construção de um gatil e canil em parceria com a Câmara do Cadaval.

A reconversão das antigas instalações do Instituto do Vinho e da Vinha, adquiridas pelo município, em estaleiro municipal e em Área de Localização Empresarial para jovens empresários é também outro projecto.

José Manuel Vieira, de 57 anos, é militante do PSD e presidente da Câmara desde 2009, depois de ter sido presidente da Junta de Freguesia do Bombarral durante oito anos. É o segundo candidato a apresentar-se às eleições autárquicas deste ano, depois de Ricardo Fernandes pelo PS.

Nas eleições autárquicas de 2013, o PSD elegeu três elementos no Bombarral, o PS dois e a CDU e o CDS-PP um cada um, o que levou PSD e CDS-PP a coligarem-se.

