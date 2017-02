Cinema português protesta em Berlim contra novo decreto-lei

Ainda por aprovar em Conselho de Ministros após um processo de consulta ao sector em 2016, o novo decreto-lei “pretende perpetuar – e piorar uma situação em que os mais directamente interessados nos resultados desses concursos”, dizem as 11 entidades numa nota enviada aos jornalistas, “não só angariem nomes” como avaliem as escolhas da direcção do ICA.

A situação pode gerar “um caos sem precedentes” no instituto, defendem a Associação Portuguesa de Realizadores, a Associação de Produtores de Cinema Independente, a Associação pelo Documentário, a Agência da Curta-Metragem, Portugal Film, Indie Lisboa, DocLisboa, Festival Internacional de Documentário, Curtas de Vila do Conde, Sindicato dos Músicos, Profissionais do Espectáculo e do Audiovisual (Cena), Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e do Audiovisual e o Sindicato dos Técnicos do Espectáculo.

"A SECA não é competente para o poder" que exercerá sob o novo decreto-lei, que Urbano espera que ainda seja reversível - é "um enorme equívoco que foi o decreto-lei de 2013 e o esvaziamento de competências do ICA", ao qual gostariam de ver devolvidas mais competências do que "meramente distribuidor de dinheiros".

Sobre o convite para um jantar em Berlim tendo o embaixador português como anfitrião e com Miguel Honrado para assinalar a "impressiva presença portuguesa em Berlim", o mesmo produtor explica a recusa de estarem presentes: "não podemos, em consciência com a nossa posição, partilhar os méritos" do feito com "o actual SEC, que tem uma posição absolutamente contrária".