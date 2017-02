Shapovalov acertou no árbitro e o Canadá foi expulso da Taça Davis

O Canadá foi eliminado da Taça Davs de ténis de forma pouco usual. Denis Shapovalov, de 17 anos, estava em campo contra o britânico Kyle Edmund quando bateu uma bola com força, em sinal de insatisfação com a qualidade do seu jogo e depois de perder mais um ponto – e um jogo de serviço. Só que a pancada de frutração levou a bola, com força, à cara do árbitro da partida, que ficou com o olho visivelmente mal tratado.

Tudo aconteceu quando o tenista canadiano, número 251 no ranking do ATP, depois de uma quebra de serviço, e insatisfeito como erro, acertou violentamente, mas acidentalmente, com a bola na cara do juiz, que necessitou de assistência médica.

Shapovalov, visivelmente consternado com o acidente – ao ponto de ir às lágrimas, pediu desculpa, depois do jogo, e admitiu sentir-se envergonhado. Mas o incidente levou mesmo à eliminação do Canadá desta competição por nações.

