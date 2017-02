Autoridades vigiam praia da Foz do Arelho por suspeita de casal desaparecido

A Autoridade Marítima está no final da noite desta sexta-feira a fazer uma "vigilância apertada" na Foz do Arelho, Caldas da Rainha, após o alerta do possível desaparecimento de um casal naquela praia, com ondas fortes, disse o Capitão do Porto de Peniche.

PUB

Marco Augusto relatou que, desde as 19h, a Polícia Marítima está a efectuar passagens pela praia no sentido de encontrar algum indício que possa levar as autoridades a confirmarem ou não o desaparecimento do casal, como foi relatado por populares, num dia de mau tempo, com mar muito alteroso.

"Um casal na casa dos 20 anos, que trajava com vestuário de cores escuras, foi avistado junto ao mar entre as 18h e as 18h30 e, de repente, deixou de ser visto", o que levou os populares a alertar as autoridades, explicou o comandante da Capitania de Peniche.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O mesmo responsável adiantou que, segundo os relatos dos populares, o casal chegou a ser visto com a roupa molhada, depois de ter sido surpreendido pelo mar.

A vigilância está a ser assegurada pelas patrulhas da Polícia Marítima e no local estiveram também mergulhadores, uma mota de água e homens dos bombeiros das Caldas da Rainha, além de elementos da GNR.

A zona da Foz do Arelho, como outras do país, encontra-se sob agitação marítima forte, motivo pelo qual a região esteve durante o dia sob aviso laranja.

PUB