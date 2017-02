Vítor Pereira falha segundo "assalto"

Vítor Pereira sofreu esta sexta-feira a primeira derrota no comando do TSV 1860 Munique, da segunda divisão alemã, após ceder no terreno do Arminia Bielefeld, por 2-1, em jogo da 19.ª jornada.

Depois do triunfo (2-1) na estreia, perante o Greuther Furth, o técnico luso acabou derrotado no campo do antepenúltimo classificado e pode mesmo terminar a ronda em zona de despromoção.

Com um “bis” (12’ e 38’), Klos fez os golos do Arminia Bielefeld, enquanto pelo meio (13’) o dinamarquês Gytkjaer fez o golo dos bávaros. Na próxima jornada, o 1860 Munique recebe o Karlsruher, equipa que também aparece na luta pela manutenção.

