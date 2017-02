Magic Johnson regressa aos Lakers para recolocar o clube na elite da NBA

Magic Johnson, uma das maiores figuras de história da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), vai regressar ao seu clube de sempre, os Los Angeles Lakers, como consultor, anunciaram na quinta-feira os californianos.

O antigo base, que se sagrou campeão por cinco vezes, trabalhará directamente com Jeanie Buss, uma das sócias dos Lakers e principal responsável pelas atividades relacionadas com o basquetebol.

Em comunicado, os Lakers explicaram que Johnson colaborará com Jeanie Buss “em todas as áreas relacionadas com o basquetebol e o negócio”.

“Toda a gente conhece o meu amor pelos Lakers. Ao longo dos últimos anos, ponderei sobre outras possibilidades na área da gestão. No entanto, a minha devoção ao jogo e aos Lakers fazem deste clube a minha única escolha”, sublinhou Magic Johnson no comunicado distribuído pelo emblema californiano.

Na mesma missiva, Magic prometeu “fazer tudo” o que estiver ao seu alcance “para ajudar a devolver os Lakers ao lugar certo, entre a elite da NBA”.

“Estamos entusiasmados e honrados por passarmos a contar com a experiência de Magic. Estou ansiosa para trabalhar ao lado dele”, disse, por seu turno, Jeanie Buss.

