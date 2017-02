Vazio de liderança nos Encontros da Imagem de Braga

Ângela Ferreira deixou de ser directora artística dos Encontros da Imagem de Braga, depois de a sua lista ter perdido, a 15 de Dezembro, as eleições para a direcção da Encontros da Imagem – Associação Cultural, órgão do qual também fazia parte. A única lista concorrente desse acto eleitoral, liderada por Carlos Fontes, professor e um dos fundadores dos Encontros com Rui Prata, em 1987, venceu o escrutínio (nove votos contra cinco). No entanto, depois uma assembleia-geral extraordinária ocorrida nesta quinta-feira, convocada por um grupo de associados que invocou nulidade das anteriores eleições, tanto os órgãos sociais como a direcção eleita em Dezembro foram destituídos, permanecendo em gestão corrente até nova votação, ainda sem data agendada. Para além de Fontes, faziam parte da lista vencedora Rui Pires (fotógrafo) e José Luís Dias (contabilista).

Ângela Ferreira foi anunciada publicamente como directora do festival em 2012 por Rui Prata, depois deste ter estado 25 anos à frente dos Encontros. Ferreira, que também é fotógrafa, assumiu a curadoria geral das últimas quatro edições, com uma intenção de “rejuvenescimento” e “internacionalização” do festival. Assumindo, em declarações ao PÚBLICO, que ainda não tomou uma decisão sobre se se vai candidatar às próximas eleições para a direcção da associação que gere os Encontros, Ângela Ferreira mostra-se “tranquila” com o trabalho feito e lamenta que a sua “visão e contributo” para o festival tenham sido interrompidos. “Espero contudo que se possa devolver ao projeto a dignidade merecida e que se reacenda uma solução capaz de contribuir para a defesa de um futuro radioso para os Encontros”, afirmou ainda.

