Investidores querem construir parque subterrâneo na Praça da Alegria

A ideia de uma nova Praça da Alegria sem carros, anunciada no projecto de reabilitação da autarquia para esta zona da cidade, não coincide com aquilo que a câmara de Lisboa está a fazer agora”. Quem diz é Catarina Lopes, directora geral de um fundo imobiliário dono de um edifício para reabilitação na praça, que acusa o município de “comprometer seriamente” os objectivos do programa de reabilitação com o atraso na aprovação de um projecto de acesso único às garagens subterrâneas de três prédios da praça. A classificação das árvores da praça pode impedir esta solução.

Vamos por partes. A East Banc Portugal, subsidiária da norte-americana EastBanc Inc e proprietária de vinte edifícios na zona do Príncipe Real, detém, desde 2008, o prédio com os números 1,2 e 3 da Praça da Alegria e 81 a 89 da Avenida da Liberdade. Submeteu há um ano e meio o Pedido de Informação Prévia (PIP) à câmara. A empresa propõe, em vez da instalação de monta-autos (elevadores para automóveis) nas traseiras do edifício, no topo nascente da Praça da Alegria, a construção de um estacionamento subterrâneo com acesso comum a outros dois edifícios contíguos, também a serem reabilitados - um pela Stone Capital, outro pela NM Architects, num total de 64 lugares de estacionamento previstos.

A primeira proposta foi rejeitada pelo pelouro do Urbanismo da Câmara de Lisboa, tendo um segundo PIP sido entregue em Maio de 2016, com alterações. De acordo com a empresa, esta segunda proposta foi aprovada na generalidade pelo gabinete de Manuel Salgado no início de Janeiro, tendo seguido para os departamentos técnicos (entre os quais o departamento de tráfego e o das estruturas verdes), com os quais foram feitos vários ajustes. A versão final chegou resultado de “um compromisso milimétrico” sobre a área para acomodar as árvores já existentes, classificadas como interesse público, e fazer corresponder a curvatura das garagens à legislação do tráfego. Aprovado pelos departamentos, espera a aprovação final do pelouro.

O projecto, a que o PÚBLICO teve acesso, consiste na criação de um estacionamento subterrâneo com cerca de 500 m2 com entrada e saída pela Rua da Conceição da Glória, acesso cedido pelo Palácio São Miguel - a ser reabilitado pela NM Architects. Cerca de dois terços desta área pertencem ao município, sendo para isso necessária autorização da autarquia.

Projecto com garagens em montautos Projecto com garagens subterrâneas Fotogaleria

Esta opção evita, dizem as três empresas envolvidas, o acesso a garagens pela praça, as cargas e descargas na via pública e o estacionamento à superfície pelos utilizadores dos prédios (dois deles para habitação ou turismo, outro para escritórios). Avaliada em cerca de 875 mil euros, permitirá ainda “libertar o rés-do-chão, que de outra maneira fica ocupado pelos monta-autos, para colocar lojas e esplanadas”, assume Catarina Lopes.

A questão é que a janela de oportunidade para a construção do estacionamento subterrâneo está a esgotar-se, à medida que as obras nos edifícios da Stone Capital e da NM Architects avançam. “Temos 4 a 5 meses para começar a obra sem que isso implique atrasar as obras dos outros dois edifícios”, afirmou a responsável da East Banc. O PÚBLICO tentou contactar as duas empresas, mas não obteve resposta até ao fecho da edição.

Em resposta ao PÚBLICO, a Câmara de Lisboa esclarece que está a aguardar um “parecer favorável do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas”, dado que a escavação dos acessos ao estacionamento coincide “em parte com a área de protecção do arvoredo da Praça da Alegria.” Uma vez que este parecer é vinculativo, a provação do PIP está suspensa até obterem resposta. Ainda assim, a autarquia afirma que decorrem reuniões com os promotores para acompanhamento do desenvolvimento do projecto de licenciamento.

De acordo com a lei de protecção do arvoredo classificado de interesse público em vigor (número 53/2012), estas árvores beneficiam automaticamente de uma zona de protecção de 50 metros de raio a contar da sua base, onde são proibidas quaisquer intervenções que as possam destruir ou danificar. O PÚBLICO teve acesso a um documento enviado, a 16 de Junho de 2016, pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas à autarquia onde informa a revisão da classificação destas árvores, anterior à entrada em vigor da nova portaria (número 124/2014) que regula a lei agora em vigor, e onde é apresentada uma zona de protecção que não abrange os prédios em questão. Esta delimitação foi enviada ao departamento de estrutura verde do município. Na resposta, a Agosto de 2016, lê-se que o departamento concorda com a classificação e “com os limites propostos para a zona geral de produção.”

As três empresas assinaram uma carta conjunta, entregue esta quarta-feira ao pelouro do urbanismo, onde pedem “urgência na apreciação e viabilização da solução preconizada”.

Mas porque é que a “outra opção” é a construção de monta-autos? Uma vez que os proprietários são obrigados a colocar os acessos às garagens pela fachada menos valorizada, que neste caso é a Praça da Alegria, segundo Catarina Lopes, a colocação destes elevadores para automóveis é uma “solução lógica”, por não haver espaço para estacionamentos na rua. “Mas importa também valorizar o imóvel a longo prazo e isso passa pela valorização da praça”, argumenta, em defesa de uma solução que permitiria colocar comércio no rés-do-chão, minimizar eventuais congestionamentos na hora de ponta e, insiste, potenciar a zona como “uma praça para se visitar a pé.”

