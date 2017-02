Amadora: sete detidos em buscas no bairro 6 de Maio

Uma operação de buscas realizada em conjunto pela PSP e Polícia Judiciária de Lisboa cercou o bairro 6 de Maio, na Damaia, Amadora, durante a manhã desta quarta-feira.

As operações foram confirmadas ao PÚBLICO pelo porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa, comissário Sérgio Soares. O comandante Luís Pebre, do Comando Metropolitano de Lisboa, confirmou que já foram efectuadas sete detenções.

A operação da PSP e da PJ visa suspeitos de "prática de roubos violentos, com recurso a armas de fogo e armas brancas", acrescentou Luís Pebre.

Às sete detenções somam-se “alguns indivíduos suspeitos” que serão agora sujeitos a reconhecimento. Foram feitas 21 buscas domiciliárias, que se estendera, a outros cinco pontos do concelho da Amadora.

A investigação que juntou a PSP e PJ decorria já há vários meses. A operação começou às 6h e terminou pelas 9h, detalha uma fonte da PSP citada pela Lusa.

