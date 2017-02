Por cá foi tempo de vender, arrumar a casa e pensar no futuro

Salvo qualquer imponderável, é com os jogadores que têm agora que os clubes portugueses vão ter de ir até ao final da temporada. O último dia do período de transferências de Inverno não trouxe novidades bombásticas para o futebol nacional: o Benfica já tinha sido protagonista das vendas mais sonantes — Gonçalo Guedes no PSG por 30 milhões e Hélder Costa no Wolverhampton Wanderers por 16,2 milhões — e no dia de fecho do mercado anunciou as contratações de Pedro Pereira e Filipe Augusto. O Sporting aproveitou sobretudo para arrumar a casa e pensar no futuro, enquanto o FC Porto se limitou a gerir alguns dossiers pendentes.

Um interesse há muito noticiado foi confirmado com a transferência de Pedro Pereira para o Benfica. Com um percurso de vários anos nos escalões de formação dos “encarnados”, o lateral direito de 19 anos mudou-se para Itália em 2015-16, para representar a Sampdoria. Agora está de regresso, tendo assinado um contrato para as próximas cinco temporadas e meia. “Estou muito feliz por voltar. Foi bom voltar a ver os meus colegas, fizeram-me sentir em casa novamente”, confessou Pedro Pereira, em declarações ao canal de televisão do Benfica. Mais tarde, os “encarnados” anunciaram a contratação de Filipe Augusto, reforço até 2022. O médio brasileiro de 23 anos estava no Rio Ave, clube ao qual chegou em 2012-13, tendo pelo meio cumprido períodos de empréstimo ao Valência e ao Sp. Braga.

As restantes movimentações na Luz foram empréstimos, com destaque para o regresso à Argentina de Oscar Benítez. Contratado como reforço para esta época e cedido ao Sp. Braga, nunca se afirmou e foi agora emprestado ao Boca Juniors até Junho de 2018. João Carvalho, Pelé e Gilson Costa seguiram para V. Setúbal, Feirense e Arouca, respectivamente.

Para o Sporting, o último dia de transferências de Inverno serviu para arrumar a casa. Depois de Markovic e Elias, outros dois reforços que chegaram no início da temporada despediram-se de Alvalade: Meli regressou à Argentina, tendo assinado por quatro anos e meio com o Racing Avellaneda, e Petrovic foi emprestado ao Rio Ave até ao final da época. A pensar no futuro, os “leões” confirmaram também os regressos de Daniel Podence e Francisco Geraldes (em compensação, enviaram para o Moreirense o angolano Ary Papel e o brasileiro Wallyson Mallmann) e a reintegração no plantel de André Geraldes e Ryan Gauld — estes dois jogadores estavam cedidos ao V. Setúbal mas o final do empréstimo foi antecipado após a derrota do Sporting na visita aos sadinos, na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Garantido Soares, ex-V. Guimarães, para o ataque, o FC Porto resolveu os assuntos pendentes no dia em que o mercado encerrou. Sem espaço nas opções de Nuno Espírito Santo, Sérgio Oliveira seguiu por empréstimo para Nantes, onde será orientado por Sérgio Conceição. E vários jogadores que já estavam cedidos mudaram de ares: Bolat (do Nacional para o Arouca), Sami (do Akhisar também para o Arouca) e Alberto Bueno (do Granada para o Leganés).

O Sporting de Braga anunciou a chegada de Federico Cartabia até ao final da época. Foi um dia atribulado para o extremo argentino de 24 anos: rescindiu com o Valência, assinou pelo Deportivo da Corunha e seguiu por empréstimo para Braga. Os minhotos informaram também que o médio Xeka, que começou a época na equipa B e foi chamado à formação principal por José Peseiro, foi cedido ao Lille, que ficou com opção de compra.

A generalidade dos clubes da I Liga aproveitou para retocar os respectivos plantéis, com o Rio Ave a conseguir um dos reforços mais sonantes: Adama Traoré chegou por empréstimo do Mónaco, que em Julho de 2015 pagou ao Lille um montante de 14 milhões de euros pelo internacional maliano. Traoré foi em 2015 considerado o melhor jogador do Mundial sub-20 e neste início de ano integrou a convocatória da selecção que disputou a Taça das Nações Africanas.

O internacional português Licá regressou ao futebol nacional e ao Estoril. O Belenenses anunciou Diogo Viana e o sueco Robert Persson. Ao Tondela chegou Batista, avançado brasileiro que fazia parte do plantel do Grêmio de Porto Alegre. E o Arouca viu Jorginho partir rumo ao Saint-Étienne.

