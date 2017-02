Patrícia Mamona conquista circuito mundial indoor

Patrícia Mamona é desde esta quarta-feira a virtual vencedora do triplo salto IAAF Indoor World Tour, o circuito de meeting de Pista Coberta da Federação Internacional de Atletismo (IAAF).

Depois do triunfo em Boston, a atleta portuguesa venceu nesta quarta-feira, em Dusseldorf, na Alemanha, e mesmo faltando disputar o meeting de Torun, na Polónia, Patrícia assegurou desde já a vitória no circuito, que lhe vale a qualificação para os Mundiais de Pista Coberta de 2018.

Na Alemanha, Patrícia Mamona reforçou também a liderança do ranking mundial, saltando 14,11m, mais dois centímetros que a alemã Neele Eckhardt e vendo outra portuguesa, Susana Costa, a subir ao terceiro lugar do pódio, igualando a sua melhor marca pessoal em pista coberta, 13,94m.

As duas portuguesas deixaram de fora dos lugares cimeiros nomes sonantes do triplo salto mundial, como os da ucraniana Olga Saladuha, tripla campeã europeia em 2010, 2012 e 2014 e a venezuelana Yulimar Rojas, medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Patrícia e Susana voltam a defrontar-se em solo nacional, a 12 de Fevereiro, em Pombal, durante o Campeonato de Portugal de pista coberta.

