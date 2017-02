O PSG gastou mais do que toda a Liga espanhola

Desde 2011 que é raro o mercado de transferências em que o Paris Saint-Germain não faz, pelo menos, uma ou duas grandes compras e esta janela de Inverno não foi excepção. Alimentada pelos bolsos sem fundo dos seus investidores do Qatar, a formação parisiense foi a que mais gastou no futebol europeu neste primeiro mês de 2017, investindo 70 milhões de euros em apenas dois jogadores — pagou 40 milhões ao Wolfsburgo por Julian Draxler e 30 milhões ao Benfica por Gonçalo Guedes.

O total do investimento da equipa orientada por Unai Emery neste mercado de Inverno é quase tanto quanto tinha desembolsado no último Verão (74 milhões). Draxler foi mesmo a contratação mais cara feita por um clube europeu em Janeiro — e Guedes a terceira. Para se ter uma ideia da dimensão deste investimento, é mais do dobro do que gastaram todos os clubes da Liga espanhola neste período (26,6 milhões) e não muito abaixo do que gastaram os clubes da Série A italiana (97 milhões).

O que o PSG gastou neste Inverno eleva o total de investimentos em jogadores aos 700 milhões de euros desde 2011, mas esta não foi a época em que o tetracampeão francês mais investiu. Em 2012-13, o clube desembolsou 150 milhões em jogadores como Thiago Silva (42 milhões), Lucas (40 milhões), Lavezzi (29 milhões) ou Zlatan Ibrahimovic (21 milhões). Mas o PSG não foi o único clube francês a apostar forte nesse mercado. O Marselha, sexto classificado da Ligue 1, investiu perto de 30 milhões (29,3) para resgatar ao West Ham o descontente Dimitri Payet, ano e meio depois de o ter vendido à formação londrina por menos de metade.

Entre aqueles que são considerados os cinco melhores campeonatos da Europa, a Liga espanhola foi a que menos investiu no mercado de Inverno. Até ao fecho desta edição, só se tinha gastado cerca de 26 milhões de euros entre os 20 clubes espanhóis, sendo que nem Real Madrid, nem Atlético (impedidos pela FIFA de o fazer), nem Barcelona fizeram qualquer contratação neste mercado. Mas nenhum deles costuma ser particularmente activo no Inverno. Preferem gastar os milhões no Verão.

Quase metade do volume de negócios da Liga espanhola aconteceu no Sevilha. Entusiasmado com a melhor primeira volta da sua história com Jorge Sampaoli no banco, a equipa andaluza gastou 10,5 milhões em dois jogadores, o médio argentino Walter Montoya (5,5) e o defesa francês Clement Lenglet (5), depois de ter feito 7,5 milhões com a venda para o Borussia Moenchegladbach do médio polaco Kolodziejczak. Entre muitos empréstimos e transferências a custo zero, o único outro negócio de dimensão razoável em Espanha foi a contratação, em definitivo, do guarda-redes argentino Rulli por parte da Real Sociedad (7 milhões) ao Manchester City.

Juventus e Nápoles activos

Mais movimentado foi o Inverno na Série A, onde foram as equipas de topo a investir mais. Depois de ter aplicado mais de 155 milhões no Verão (mais de metade em Higuaín), a Juventus fez mais uns acertos de Inverno, gastando “apenas” 29 milhões em três jogadores, sendo que dois deles não vão já para a “vecchia signora”. Matia Caldara (15 milhões) vai continuar na Atalanta, enquanto Riccardo Orsolini (6 milhões) vai manter-se no Ascoli. Apenas o colombiano Tomás Rincón (8 milhões) é opção imediata no líder da Série A. Já o Nápoles, terceiro classificado, pagou 18 milhões ao Génova pelo avançado italiano Leonardo Pavoletti.

A Premier League não teve “bombas” de última hora e nenhum dos quatro primeiros comprou qualquer jogador. Ainda se falou de uma oferta do Chelsea de 30 milhões por Candreva, mas o Inter terá recusado a oferta. Tal como os “blues” londrinos, também Tottenham, Arsenal e Liverpool vão ficar sem reforços para o que resta da época, assim como o Manchester United, que aproveitou o mercado para despachar alguns excedentários. Entre os seis primeiros, apenas o Manchester City gastou algum dinheiro, 32 milhões pelo avançado brasileiro do Palmeiras Gabriel Jesus (a segunda contratação mais alta de um clube europeu).

Lá porque os da frente mexeram pouco, isso não quer dizer que não se tenha gastado bastante na Premier League, mais de 200 milhões. Depois do City, o campeão das compras foi o Everton, que gastou 31 milhões em dois jogadores, o francês Morgan Schneiderlin (Manchester United, 22,9) e o jovem inglês Ademola Lookman (Charlton, 8,8). Outra contratação cara foi a do médio nigeriano Wilfred Ndidi, por quem o campeão Leicester pagou 17,6 milhões ao Genk.

Tal como Chelsea e Real Madrid, o Bayern Munique foi outro líder europeu que não gastou um tostão no mercado de Inverno, ao contrário da sua concorrência na Bundesliga. O RB Leipzig, grande surpresa da época, investiu dez milhões no jovem defesa francês Upamecano, sendo o Wolfsburgo a equipa que mais gastou, 33 milhões — quase todo o dinheiro que ganhou com a venda de Draxler ao PSG.

Se o mercado nos principais campeonatos europeus fechou, há um que ainda vai continuar aberto durante quase todo o próximo mês e que pode fazer a diferença nas receitas dos clubes do “velho” continente. A Liga chinesa só começa em Março e ainda tem Fevereiro quase todo para investir. A “loucura” mais recente chama-se Odion Ighalo, avançado nigeriano de 27 anos, que, apenas com um golo marcado nesta temporada na Premier League, vai do Watford para o Changchun Yatai por 22 milhões de euros.

