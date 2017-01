Pedro Pereira assina pelo Benfica até 2022

Há muito que era noticiado o interesse do Benfica em Pedro Pereira, e agora está finalmente confirmada a transferência do lateral direito de 19 anos para a Luz. Com um percurso de vários anos nos escalões de formação dos “encarnados”, Pedro Pereira mudou-se para Itália em 2015-16, para representar a Sampdoria. Agora está de regresso, tendo assinado um contrato para as próximas cinco temporadas e meia.

“Não tenho palavras para descrever este momento, foi dos melhores sentimentos que tive na minha vida”, confessou Pedro Pereira, em declarações ao canal de televisão do Benfica. “Estou muito feliz por voltar. Foi bom voltar a ver os meus colegas, fizeram-me sentir em casa novamente”, acrescentou.

Em sentido contrário, Djuricic, que estava cedido pelo Benfica à Sampdoria, assinou um vínculo definitivo. O emblema italiano exerceu o direito de opção e contratou o sérvio de 25 anos.

