Peter Capaldi deixa de ser Doctor Who no final do ano

Peter Capaldi, o décimo segundo actor a protagonizar a icónica série britânica Doctor Who, anunciou esta segunda-feira que vai deixar a série após a décima temporada, que se estreia a 15 de Abril no Reino Unido. Capaldi encarna o misterioso herói desde 2013 e regressará para mais 12 episódios, sendo que a regeneração – processo em que a personagem morre e reencarna noutro corpo – se deverá dar no especial de Natal. “Nunca tive um trabalho durante três anos. Acho que é tempo de agarrar novos desafios”, disse o actor em entrevista à BBC Radio 2. Peter Capaldi contou no programa de Jo Whiley que teve uma proposta para ficar na série após a expiração do seu contrato, mas escolheu não o fazer. “Pensei: adoro isto, mas não sei por quanto tempo posso fazê-lo e dar o meu melhor”, afirmou.

A saída de Peter Capaldi coincide com a de Steven Moffat, produtor e argumentista da série desde 2010 e cujo lugar será ocupado por Chris Chibnall (Broadchurch, Torchwood). “Tal como o Peter, estou a preparar-me para me despedir do melhor trabalho que alguma vez terei”, disse Moffat em comunicado citado pelo jornal britânico The Independent. Moffat, que trabalhou anteriormente com Matt Smith no papel principal entre 2010 e 2013, referiu ainda a vontade antiga que tinha em integrar a mesma equipa que Peter Capaldi. “Nunca pensei que um dia estaríamos os dois juntos no Tardis”, diz, referindo a cabine telefónica azul usada pelo protagonista para viajar pelo universo.

I wasn't expecting to regenerate a Doctor this evening! Peter Capaldi announces he's to leave @bbcdoctorwho Xmas 2017 @BBCRadio2 Sobs ???? — Jo Whiley (@jowhiley) 30 de janeiro de 2017

Quando terminar a sua interpretação da personagem, originalmente criada em 1963, Peter Capaldi terá atravessado o espaço e o tempo durante três anos, o mesmo tempo que o décimo primeiro Doctor, Matt Smith. Os dois actores ficaram mais tempo no papel que Christopher Eccleston, o primeiro actor a vestir o papel desde que a BBC recuperou a série, em 2005. Eccleston apenas ficou uma temporada, por medo de que se interpretasse a personagem durante muito tempo esta se tornaria a sua “zona de conforto”.

Questionado por Jo Whiley sobre a filmagem da regeneração e a entrada do novo protagonista, Peter Capaldi apenas revelou que ainda estão a decorrer as filmagens da décima temporada. Apesar disso, caracterizou a nova temporada como “inesperada” e reconheceu que “se desenrola de uma forma vintage”. Moffat, por sua vez, acrescentou que “ainda vêm aí grandes aventuras”. Para já, sabe-se que o Doctor de Capaldi tem uma nova companheira, Bill, interpretada por Pearl Mackie, depois de Jenna Coleman ter sido Clara Oswald até 2015.

Com a saída de Moffat e Capaldi, a série tem que se reinventar mais uma vez sob o comando de Chris Chibnall. De acordo com a revista norte-americana Vanity Fair, já muito foi falado sobre a possibilidade de apostar, por exemplo, numa mulher para encabeçar a nova regeneração, mas Moffat sempre recusou a ideia. Chibnall, que trabalhou em séries com fortes protagonistas femininas, poderá apresentar outra perspectiva.

O especial do Natal passado foi um sucesso para a BBC, mas as últimas temporadas sofreram um abalo nas audiências. Em Outubro, Capaldi deu uma entrevista em que culpou a decisão do canal em passar a série num horário mais tardio, dizendo que a BBC tinha “indubitavelmente” tomado a série como garantida. Capaldi regressará, agora, à pele de Mr. Curry na sequela de Paddington, que deverá sair no final do ano.

