West Ham arrasa Payet após transferência para o Marselha

O médio Dimitri Payet, um das grandes figuras da França no Euro 2016, transferiu-se do West Ham para o Marselha por 25 milhões de libras (29 milhões de euros). É a quinta transferência mais cara deste mercado de Inverno. Até aqui tudo normal, embora seja um valor assinalável para um jogador de 29 anos. Mas há ainda outro elemento nesta história: o West Ham acusa o jogador de falta de respeito, com a administração do clube a assumir que preferia não ter autorizado a transferência do jogador.

Tudo começou a 10 de Janeiro, quando Payet se reuniu com o treinador do West Ham, Slaven Bilic, e, segundo Guardian, informou o técnico da vontade de regressar ao Marselha. O médio francês recusou-se mesmo a voltar a jogar pelo clube londrino, confirmou o West Ham.

Payet foi então despromovido e passou a treinar-se com a equipa sub-23. A intenção da administração do clube era impedir a transferência do francês e fazer dele um exemplo, mas acabou por ceder à pressão do Marselha, que ofereceu 29 milhões de euros, mais do dobro do que o clube inglês tinha pago em 2015 precisamente ao clube francês (12,5 milhões de euros).

“Não tínhamos necessidade financeira de vender os nossos melhores jogadores e a decisão de deixar Payet sair foi de acordo com os desejos do treinador e o interesse de manter a equipa unida. Para ser honesto, eu e a administração teríamos preferido que ele tivesse ficado, para fazer dele um exemplo, porque nenhum jogador é maior do que o clube”, diz o comunicado do West Ham em que é anunciada a transferência do jogador.

Na mensagem assinada pelo co-presidente David Sullivan, o clube deixa “registada a sua sincera desilusão por Dimitri Payet não ter mostrado pelo West Ham o mesmo respeito e compromisso que o clube e os adeptos mostraram por ele, particularmente quando o recompensaram, no ano passado, com um lucrativo novo contrato por cinco épocas e meia.”

Payet tinha renovado contrato com o West Ham em Fevereiro do ano passado, ficando a receber 125 mil libras (146 mil euros) por semana, diz o Guardian.

O médio francês, que lesionou Cristiano Ronaldo na final do Euro 2016, é a primeira grande contratação do novo dono do Marselha, Frank McCourt, que até agora tinha garantido o médio francês Morgan Sanson (por quem pagou 12 milhões ao Montpellier) e Patrice Evra (que era um jogador livre).

Já o West Ham reforçou-se neste mercado de Inverno com o médio Robert Snodgrass (ex-Hull City) e com o central português José Fonte (ex-Southampton).

