Ulloa sente-se “traído” por Ranieri e diz que não volta a jogar pelo Leicester City

Contribuiu com seis golos para a conquista histórica do título de campeão inglês pelo Leicester City, mas agora ameaça não voltar a vestir a camisola dos “foxes”. Leonardo Ulloa afirmou sentir-se “traído” pelo treinador Claudio Ranieri e “desiludido” com o clube porque as propostas que têm chegado para a sua transferência não são escutadas.

“Obrigado aos adeptos do Leicester City. Foram dois anos maravilhosos, mas preciso de voltar a sentir-me futebolista”, escreveu Ulloa na rede social Twitter. Esta temporada o argentino disputou 19 partidas nas várias competições, mas apenas três na qualidade de titular. “Com todo o respeito pelos adeptos do Leicester City, sinto-me traído por Ranieri e desiludido com o clube. Não voltarei a jogar por eles...”, acrescentou.

With all respect for LCFC FANS.

I feel betrayed by Ranieri and let down by the club. I will not play again for them... — Jose Leonardo Ulloa (@Ciclone1923) January 30, 2017

Ulloa, que em Julho completará 31 anos, ainda tem 18 meses de contrato com o Leicester City. Numa entrevista à Sky Sports, o argentino admitiu que pretende deixar o clube e confessou a sua frustração por os “foxes” não analisarem as propostas que foram feitas. “Estou triste com esta situação porque passei dois anos maravilhosos aqui. Mas na minha situação, e como não faço parte dos planos, sinto que o melhor caminho é sair para poder ser feliz noutro lugar”, sublinhou.

“O treinador tem-me dito nos últimos meses que se chegasse uma oferta de quatro ou cinco milhões [de libras, entre 4,7 e 5,8 milhões de euros] autorizaria a minha saída. A minha opinião é que foram feitas ofertas superiores a esses valores mas que não foram consideradas”, acrescentou Ulloa.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida contra o Burnley, da 23.ª jornada da Premier League, Claudio Ranieri revelou que Ulloa não estava disponível: “Tem um problema muscular e continua entregue ao departamento médico”, resumiu o técnico.

