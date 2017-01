FIFA esclarece estatuto intercontinental de títulos do FC Porto

A FIFA esclareceu esta segunda-feira que reconhece oficialmente as duas taças intercontinentais conquistadas pelo FC Porto, rejeitando apenas o “estatuto” mundial do troféu.

"Reconhecemos a Taça Intercontinental como um torneio intercontinental e não mundial, uma vez que era disputada entre representantes de apenas dois continentes", explicou o gabinete de imprensa do organismo.

Desta forma, os dois troféus conquistados em 1987 e 2004 são reconhecidos pela FIFA, mas não como títulos mundiais.

O Campeonato Mundial de Clubes teve a sua primeira edição em 2000, tendo sido conquistado pelo Corinthians. A mesma prova só voltou a realizar-se em 2005, passando depois a decorrer anualmente.

A última edição realizou-se no Japão e foi ganha pelo Real Madrid, que ganhou por 4-2, após prolongamento, aos nipónicos do Kashima Antlers, que participaram como campeões do país anfitrião.

As edições de 2017 e 2018 vão decorrer nos Emirados Árabes Unidos.

