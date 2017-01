França derrota Noruega e revalida título mundial de andebol

A França venceu neste domingo a Noruega 33-26, em Paris, e revalidou em casa o título mundial de andebol, confirmando a sua supremacia com a conquista do sexto campeonato em 22 anos, quatro dos quais nas últimas cinco edições.

A selecção gaulesa, liderada por Nikola Karabatic, autor de seis golos, não desiludiu o seu público e confirmou o estatuto de favorita a erguer o troféu na final disputada com a Noruega, que procurava o seu primeiro título.

Apesar da diferença de sete golos no resultado final (33-26), o encontro chegou ao intervalo com a França a vencer pela margem mínima de um golo, 18-17, após ter recuperado de uma desvantagem que chegou aos três, 14-11, aos 22 minutos.

Nikola Karabatic, com seis golos, foi o principal marcador da final do Mundial 2017, seguido de perto dos seus compatriotas Kentin Mahe, Michael Guigou e Valentin Porte, todos com cinco.

Na selecção da Noruega, Kent Robin Tonnesen, com cinco golos, foi o jogador mais concretizador, seguido de Bjarte Myrhol, Kristian Bjornsen e Espen Lie Hansen, todos com quatro.

O equilíbrio registado na primeira parte foi desfeito logo no início da segunda, em que a França, com um parcial "demolidor" de cinco golos marcados e apenas um sofrido, se colocou a vencer por 23-18.

Apesar da reacção norueguesa, que ainda encurtou a diferença para três golos, aos 25-22, a França foi aumentando, progressivamente, a vantagem, que chegou aos oito aos 32-24, para fechar com 33-26.

