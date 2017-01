Burkina Faso, de Paulo Duarte, nas meias-finais da CAN

O Burkina Faso, selecção treinada pelo português Paulo Duarte, apurou-se neste sábado para as meias-finais da Taça das Nações Africanas (CAN) após vencer a Tunísia, por 2-0, com os dois golos a aparecerem perto do fim.

Em Libreville, aos 81 minutos, Bance desfez o nulo para o Burkina Faso e pouco depois, aos 85’, Nakoulma confirmou o apuramento da selecção comandada por Paulo Duarte. Bakary Saré, jogador do Moreirense, foi lançado pelo treinador luso, aos 87’, para ajudar a manter a vantagem, naquele que foi o primeiro jogo dos quartos-de-final da CAN 2017.

O Burkina Faso, que foi finalista vencido em 2013, fica agora à espera do vencedor do duelo entre Egipto e Marrocos, agendado para domingo, em Port-Gentil, no Gabão.

