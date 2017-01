Manor fecha as portas e deixa a Fórmula 1 reduzida a 10 equipas

Os sucessivos problemas na escuderia Manor chegaram ao fim nesta sexta-feira com o encerramento da sua empresa operacional, a Just Racing Services Limited (JRSL), que já estava sob administração judicial. Os administradores nomeados este mês anunciaram que falharam o objectivo de encontrar novos investidores, pelo que ficaram sem alternativa ao encerramento do projecto.

PUB

"Lamentavelmente, desde a nomeação dos administradores, nenhum investimento foi garantido no tempo limitado disponível para continuar o Grupo na sua forma actual. Sem uma estrutura operacional ou financeira sustentável para manter o Grupo como uma empresa em operação, os administradores conjuntos deixaram de negociar em nome da JRSL", refere o comunicado.

Os 212 funcionários foram enviados para casa e serão despedidos na próxima terça-feira, depois de serem pagos os seus salários de Janeiro.

PUB

Um dos coadministradores, Geoff Rowley, considerou "profundamente lamentável que a empresa tenha de fechar as portas", recordando que a Manor é um "grande nome no desporto motorizado da Grã-Bretanha".

Este desfecho, que afecta a 11.ª e última classificada das equipas em 2016, deixa apenas 10 formações para o Grande Prémio da Austrália, que abre a temporada de Fórmula 1 a 26 de Março.

PUB