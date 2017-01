Fortaleza de Peniche já tem grupo consultivo

O ministro da Cultura já nomeou o grupo consultivo que se vai debruçar sobre o futuro da Fortaleza de Peniche, umas das mais conhecidas prisões políticas do Estado Novo cujo futuro voltou a ser discutido depois do Governo ter anunciado que ia concessionar parte do monumento nacional a privados para aí instalar uma pousada.

Essa concessão incluía não só Peniche, mas cerca de 30 outros monumentos degradados, cuja recuperação ficaria a cargo de investidores privados, em troca de os edifícios ficarem nas suas mãos durante períodos que podiam chegar a 50 anos. No meio de acesa polémica, que incluiu uma petição entregue na Assembleia da República, a Fortaleza de Peniche acabou por ser retirada da lista elaborada no âmbito do Programa Revive.

O grupo de dez pessoas, que terá a sua primeira reunião na terça-feira, é presidido por Paula Silva, directora-geral do Património. No prazo de três meses, deverá apresentar “uma proposta sobre os usos possíveis para a fortaleza”, anuncia esta sexta-feira o comunicado do Ministério da Cultura. A proposta deverá respeitar a história do monumento, desde a fundação (século XVII), “compatibilizando as funções do espaço com a preservação da memória da sua história recente enquanto símbolo da luta pela democracia, garantindo a sua fruição pública e a necessária viabilidade económica”.

O ministro da Cultura nomeou quatro pessoas: Adelaide Pereira Alves (membro do PCP), Alfredo Caldeira (do Arquivo e Biblioteca da Fundação Mário Soares), Gaspar Barreira (ex-preso político e cientista), José Pedro Soares (ex-preso político e membro da União dos Resistentes Antifascistas Portugueses - URAP). Já o presidente da Câmara de Peniche, escolheu o historiador João Bonifácio Serra.

O grupo consultivo inclui ainda cinco representantes do Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado do Turismo e da Câmara Municipal de Peniche. Além de Paula Silva, os representantes da administração pública são Jorge Leonardo, chefe do gabinete do ministro da Cultura, Hernâni Loureiro, adjunto do ministro, Inês Sequeira, represente da Secretaria de Estado do Turismo, e António José Correia, presidente da Câmara de Peniche.

Parar a degradação

O presidente da Câmara de Peniche está “bastante animado” com a nomeação do grupo consultivo. “É a primeira vez que algum Governo assume esta iniciativa de fazer uma reflexão sobre o futuro da Fortaleza de Peniche, independentemente da forma como chegámos até aqui”, comenta ao PÚBLICO António José Correia, defensor da instalação de uma pousada no monumento prevista pelo Programa Revive e um independente eleito com o apoio da CDU.

Actualmente, a fortaleza tem aí instalado o Museu Municipal de Peniche, que abriu em 1984, sendo um dos núcleos dedicado à memória da prisão política. Segundo os números da câmara, a fortaleza recebe mais de 100 mil visitantes por ano, 35 mil dos quais vão ao museu, que tem também um núcleo etnográfico e outro dedicado a um arquitecto nascido em Peniche. A câmara já apresentou planos para o transformar no Museu da Fortaleza de Peniche, uma vez que o actual museu tem sido criticado pela forma incipiente e antiquada como conta a história da prisão política.

O presidente da Câmara de Peniche espera que para a semana a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) possa já partilhar o relatório sobre o estado de conservação da fortaleza, resultado das várias visitas que técnicos da DGPC têm feito ao monumento desde que ele foi retirado do Programa Revive contra a vontade da câmara. “Há dois caminhos paralelos, o que vai definir os usos futuros para a fortaleza, e a frente patrimonial que tem como prioridade estancar a degradação.”

Num orçamento “preliminar” feito pela câmara, essas obras de conservação poderiam custar 5,5 milhões de euros, com intervenções previstas, por exemplo, nas muralhas e nas coberturas. Quanto às funções futuras da fortaleza, o presidente da câmara gostava que o grupo

