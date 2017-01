Presidente da Sérvia inicia visita oficial de dois dias a Portugal

O Presidente da Sérvia, Tomislav Nikolic, inicia, esta quarta-feira, uma vista de Estado de dois dias a Portugal centrada no processo de adesão de Belgrado à União Europeia e nas relações económicas. A visita coincide com a passagem dos 135 anos das relações diplomáticas bilaterais.

PUB

Em declarações à Lusa, o chefe de Estado sérvio disse que pretende convidar empresários portugueses a visitarem o seu país e reforçar as relações diplomáticas com "uma longa história" entre Belgrado e Lisboa, "sendo este o momento para as actualizar na sua plena capacidade".

"Vejo uma grande área disponível, antes de tudo nas relações económicas. A Sérvia possui um excelente posicionamento geográfico, numerosas vantagens para investimentos", afirmou, destacando em particular a sua "força de trabalho altamente qualificada e diligente".

PUB

"Possuímos numerosos contratos de comércio livre e, em conjunto com os investidores de Portugal, podemos exportar sem despesas aduaneiras para um grande número de países", exemplificou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em comunicado, a Presidência portuguesa esclareceu que a visita "tem por objectivo aprofundar as relações bilaterais entre os dois países, tendo sobretudo em consideração o processo de negociação da candidatura da Sérvia para a adesão à União Europeia [UE]".

Além dos encontros institucionais e de reuniões de trabalho com o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente Tomislav Nikolic terá encontros com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, com o primeiro-ministro, António Costa, e com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

O chefe de Estado sérvio visitará ainda o Museu Nacional de Arte Antiga, onde, segundo a nota de Belém, "estarão expostas réplicas de obras de arte maiores da cultura sérvia, expressamente trazidas para o efeito", bem como a Fundação Champalimaud.

PUB