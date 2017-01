Câmara de Oeiras investe 900 mil euros na requalificação de jardins municipais

A Câmara de Oeiras informou esta terça-feira que está a desenvolver um plano de requalificação em cinco jardins municipais, com mais árvores e mais áreas de lazer, numa intervenção que deverá custar cerca de 900 mil euros.

Segundo a autarquia, os jardins em causa localizam-se em Algés, Barcarena, Oeiras, Caxias e Paço de Arcos e a intervenção inclui a "remoção de árvores que se encontram em risco, sendo estas substituídas em número superior ao existente, a instalação de sistemas de rega automático e a implementação de um Sistema de Gestão Inteligente que permita a Centralização Remota de toda a rede de rega numa plataforma WEB".

Além disso, está ainda prevista a renovação das áreas verdes e a recuperação dos pavimentos e do mobiliário urbano, bem como a criação de mais áreas de lazer.

O plano de intervenção já arrancou no Jardim Municipal de Algés, no início de Janeiro, com conclusão prevista para Abril.

"Neste espaço verde está a ser feita uma intervenção ao nível do património arbóreo com a remoção de árvores em mau estado e plantação de novos exemplares. Ali, as zonas verdes terão novas plantações, de forma a uniformizar o espaço e a criar uma base de vegetação que será alvo de intervenções sazonais", descreve a autarquia.

Em Fevereiro, será a vez do Jardim Municipal de Oeiras, onde será feita a reformulação das zonas verdes e instalado um sistema de rega automático.

Também os pavimentos e elementos construídos serão alvo de intervenção com a reformulação do parque de merendas, vedações e sistemas eléctricos e está ainda programada a reformulação do espaço de jogo e recreio.

Em Abril, terão início as requalificações dos jardins Conde Rio Maior, em Barcarena e de Paço de Arcos.

O último jardim a ser intervencionado será o de Caxias, em Setembro, onde serão realizadas novas plantações nas zonas de talude, feita a reformulação do parque de merendas e criada uma ligação pedonal entre o jardim e a Quinta Real de Caxias.

Centro de Apoio Familiar para ajudar 100 famílias

O Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Familiar (CAFAP) foi criado pela Câmara de Oeiras com a intenção de "dar resposta urgente de protecção de crianças e jovens" e pretende ajudar 100 famílias, anunciou ainda a autarquia.

A funcionar em Carnaxide desde o dia 13 de Janeiro, o novo equipamento vai atender casos sinalizados na Segurança Social que tenham sido encaminhados pelo Tribunal de Família e Menores de Cascais ou pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ).

"Trata-se de uma nova resposta social da Equipa Móvel de Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce (EMDIIP), uma Instituição Particular de Solidariedade Social que tem como objectivo promover o desenvolvimento infantil e dar resposta à necessidade de apoio terapêutico a crianças e jovens com necessidades educativas especiais ou que apresentem algum desvio ao seu desenvolvimento e consequente apoio às respectivas famílias", esclarece a Câmara de Oeiras.

O CAFAP vai cumprir funções de diagnóstico, prevenção e reparação de situações de risco, bem como intervenção assente no princípio da parentalidade positiva.

"A sua acção privilegia o exercício de uma parentalidade responsável e positiva e visa a qualificação familiar através de um trabalho de proximidade e sistemático com as famílias no sentido da sua capacitação, autonomia e melhoria da função parental", conclui a autarquia.

