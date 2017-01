Um gesto assim não se vê todos os dias

O Extremadura-Recreativo de Huelva, jogo que se disputará no próximo domingo, a contar para o terceiro escalão do futebol espanhol, tinha tudo para passar despercebido. Frente a frente estarão dois clubes que ocupam os últimos lugares daquele campeonato, ambos apenas a tentar não descer mais um degrau na pirâmide. Só que o Extremadura decidiu… ser diferente.

Consciente das dificuldades financeiras do Recreativo Huelva, que ocupa o 16.º posto da série G4 da II Divisão B, o Extremadura, 19.º e penúltimo, já em zona de despromoção, anunciou que vai entregar ao emblema andaluz 50% da receita que obtiver com a venda de bilhetes aos adeptos do adversário, que atravessa uma grave crise financeira e que corre o risco de ter de fechar as portas.

Um gesto explicado na primeira pessoa pelo presidente do Extremadura, Manuel Franganillo: “Sempre fomos um clube muito atento ao que se passa à nossa volta. Receber o Recreativo é uma honra e um orgulho e estamos conscientes da situação difícil que vive neste momento. Por isso, queremos mostrar a nossa solidariedade, pois foi com eles que o futebol começou.”

Franganillo refere-se ao facto de o Recreativo de Huelva ser o clube mais antigo de Espanha. Fundado em 1889 por ingleses e espanhóis, trabalhadores das minas de Rio Tinto, na zona de Huelva, o emblema tem vivido com problemas financeiros desde que deixou a Liga espanhola e baixou para o terceiro escalão, em 2015. No último Verão, os andaluzes estiveram muito perto de ser despromovidos administrativamente ao quarto escalão devido a atrasos no pagamento de salários aos jogadores, mas acabaram por salvar-se graças primeiro ao apoio monetário dos associados e depois com a intervenção do próprio município.

Os actuais responsáveis do Recreativo já vieram publicamente agradecer o gesto do Extremadura. Numa mensagem publicada na sua conta oficial do Twitter, o emblema andaluz escreveu: “Um milhão de obrigados aos nossos amigos na Extremadura. Ficámos sem palavras.”

Tudo isto acontece numa partida com uma importância enorme na luta pela fuga à despromoção à IV Divisão, já que o Recreativo tem apenas mais quatro pontos do que o Extremadura e está longe de estar a salvo.

Mas, apesar do muito que está em jogo, Franganillo defende a sua decisão que, na prática, é um convite a que mais adeptos do adversário se desloquem até à Extremadura e apoiem o Recreativo: “Trata-se de tentarmos ajudar a que não percamos as raízes do futebol espanhol.”

