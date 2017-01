Figgy com recuperação notável no Egipto

Pedro Figueiredo chegou a estar fora do cut no Red Sea Ain Sokhna Classic, hoje, quando seguia com duas pancadas acima do par após seu quinto buraco na segunda volta ao percurso B+C do Sokhna Golf Club, fez um chip-in no sexto para se manter +2 e depois jogou os restantes 12 em 6 abaixo para concluir com 68 pancadas (-4), o que lhe proporcionou uma subida de 10 lugares em relação à véspera (tinha começado com 70), para o grupo dos 12.ºs. Falta uma volta, amanhã.

Foi neste mesmo clube, em Ain Sokhna, perto do mar Vermelho, no Egipto (a cerca de uma hora do Cairo), mas no seu percurso A+B (o resort tem 27 buracos), que o português foi segundo na passada sexta-feira no Red Sea Egyptian Classic, perdendo no play-off para o francês Kenny Subregis depois ambos terem concluído os 54 buracos com 10 abaixo do par.

Estas duas provas, cada uma com 30 mil euros em prémios (€5 mil para o vencedor), são as primeiras do ano no Pro Golf Tour (circuito alemão de profissionais) e na que decorre Figgy não tem estado “tão consistente do tee e no shot ao green”, mas tem ‘patado' “bastante bem”, como contou ao GolfTattoo. “Cheguei a estar em apuros mas consegui safar-me bem”, desabafou.

Soma 138, 6 abaixo do par, e está a 8 shots do líder, o inglês Ben Parker (130, duplo 65). O segundo é o alemão Maximilain Laier com 132 (66-66), seguido do checo Filip Mruzek (69-65) e do alemão Davi Heinzinger (68-66), ambos com 134.

A prova contou com 96 participantes iniciais, hoje foi feito um cut para os 40 primeiros e empatados, que se fixou 142 (-2), deixando em prova 42 jogadores.

