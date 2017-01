Benfica e Rui Vitória anunciam renovação de contrato para a semana

O Benfica e o treinador Rui Vitória vão anunciar o prolongamento da ligação entre ambos na próxima semana. O PÚBLICO sabe que está tudo bem encaminhado, mas o acordo só será revelado na próxima semana, depois do desfecho da Taça da Liga, prova em que o Benfica disputa a meia-final com o Moreirense nesta quinta-feira e, em caso de triunfo, jogará a final no domingo.

Actualmente, o técnico está vinculado com os "encarnados" até ao final da próxima temporada. Em princípio, Rui Vitória deverá acrescentar mais três anos à ligação actual.

Rui Vitória foi contratado pelo Benfica no Verão de 2015 para substituir Jorge Jesus. Na primeira temporada na Luz conquistou o campeonato nacional e a Taça da Liga, além de ter chegado aos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Em 2016-17, já conquistou a Supertaça, lidera o campeonato e está nas meias-finais das duas taças nacionais, além de ter também garantido a passagem aos oitavos-de-final da Champions.

