Markovic deixa o Sporting e reforça Hull City de Marco Silva

A aventura de Lazar Markovic no Sporting durou apenas cinco meses. O extremo sérvio, que tinha sido emprestado pelo Liverpool aos “leões” por uma época, está de regresso a Inglaterra e já foi confirmado como reforço do Hull City, treinado por Marco Silva.

Em comunicado, o Sporting confirmou que "chegou a acordo com o Liverpool e com o jogador Lazar Markovic para a revogação do contrato de empréstimo com efeitos imediatos"

Apontado como um dos grandes reforços do Sporting para 2016-17, Markovic realizou 14 jogos pelos "verdes e brancos", tendo sido titular em apenas metade dessas partidas. Com a camisola número 3 dos “leões”, o sérvio fez apenas dois golos: para o campeonato frente ao V. Guimarães e na Taça da Liga, em Famalicão.

