Navio com bandeira do Panamá desencalhou da foz do rio Tejo

O navio com bandeira do Panamá, que ficou preso neste domingo na foz do rio Tejo, já desencalhou e está a regressar ao Porto de Lisboa, onde ficará até as autoridades verificarem se tem condições de segurança para seguir viagem.

PUB

De acordo com o comandante do Porto de Lisboa, José Isabel, o navio cargueiro 'Madeirense' desencalhou por volta das 19h, depois de lhe terem sido retirados 500 metros cúbicos de lastro, operação que tornou a embarcação mais leve, fazendo-a subir.

O lastro é a água que se coloca em tanques para equilibrar os navios que viajam sem carga, como é o caso do 'Madeirense'.

PUB

O navio, com 122 metros de comprimento, encalhou cerca das 13h30, junto ao Forte de S. Lourenço do Bugio (frente a Oeiras), quando saía do porto de Lisboa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao longo da tarde estiveram no local dois rebocadores e uma lancha da Polícia Marítima a tentar desencalhar o navio.

O navio com bandeira de conveniência do Panamá tem a bordo uma tripulação de 14 pessoas, entre as quais dois portugueses, que nunca esteve em risco.

Segundo o comandante José Isabel, o navio vai ficar no Porto de Lisboa, na zona de Alcântara, para ser vistoriado pelas autoridades de controlo, que vão verificar se o cargueiro tem condições de segurança para prosseguir viagem.

PUB