Tiago Cruz com volta de 63 (-9) em Palmares

Tiago Cruz começou hoje em grande estilo o III Palmares Classic da época 2016-2017 do Algarve Pro Golf Tour, com uma volta de 63 pancadas no percurso de par-72 do Lagos-Praia do Onyria Palmares Beach & Golf Resort. Apesar deste grande resultado, lidera apenas com a vantagem mínima sobre os britânicos Sam Dinwiddie e Sam Cutting. E ainda houve dois 65, por James Heath e Aaron Rai. Tomás Silva vem logo a seguir, isolado em 6.º, com 66.

“O vento não soprou muito e assim o campo fica mais acessível. Os buracos de par-5 são todos de birdie e alguns de eagle”, explicou o português que na temporada passado foi primeiro classificado no Ranking final deste circuito, e que na presente já venceu uma vez, no início de Dezembro, por ocasião do I Pinheiros Altos Classic. Não é todos os dias que se uma volta de 9 abaixo, mas Tiago já fez uma vez -12 numa competição do PGA Portugal Tour, no campo da Curia.

PUB

“Correu tudo bem, tirando no 17, onde fiz 3 putts [para o seu único bogey do dia]. De resto, foram shots no meio do fairway e ao pé da bandeira, e bons putts”, continuou o vice-campeão nacional de profissionais, que entregou um cartão com 8 birdies, 1 eagle e 1 bogey. O eagle foi no par-5 do 6, com drive e pitch wedge a 124 metros para deixar a bola a 2 metros da bandeira. Amanhã sai a partir das 10h20 num grupo com os segundos.

Entre os 42 participantes nesta prova de 10 mil euros em prémios, houve mais quatro portugueses que jogaram abaixo do par: Ricardo Santos (69), já por duas vezes vencedor esta época e 2.º no torneio que terminou na sexta-feira, o I Penina Classic; e Miguel Gaspar e Tiago Rodrigues, António Sobrinho, todos com 71. Hugo Santos fez 72.

PUB

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB