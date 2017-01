Portuguesa Tamila Holub vence os 1.500 livres na Flanders Speedo Cup

A nadadora portuguesa Tamila Holub venceu neste domingo os 1.500 metros livres no último dia da Flanders Speedo Cup, que decorreu em Antuérpia, na Bélgica.

A nadadora do Sporting de Braga, campeã da Europa de juniores, concluiu a prova em 17m16,77s, superiorizando-se à holandesa Marij van der Mast (18m06,25s) e à belga Sophie-Charlotte Gysen (18m16,85s), segunda e terceira, respectivamente.

Ainda na derradeira jornada, Miguel Nascimento foi terceiro nos 200 metros mariposa, com o tempo de 1m58,81s. O nadador do Benfica, que na sessão matinal tinha batido o seu recorde pessoal nos 1.500 livres (16m00,14s), foi superado pelo dinamarquês Viktor Bromer, ouro com a marca de 1m58,73s, e pelo belga Luis Croenen, prata em 1m58,73s.

Por seu lado, Diogo Carvalho, o mais experiente dos nadadores nacionais, bateu o seu recorde pessoal nos 200 costas, ao ser nono no apuramento, em 2m10,35s.

