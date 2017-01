Mónaco sozinho na frente graças a mais uma goleada

De goleada em goleada, o Mónaco vai consolidando a sua candidatura ao título francês. Neste domingo, a formação orientada por Leonardo Jardim bateu em casa o último classificado, o Lorient, por 4-0 e assumiu o comando isolado da liga francesa (48 ponto), deixando para trás o vizinho Nice, que empatara com o Bastia na sexta-feira.

Foi mais uma goleada e desta vez nem foram precisos os golos de Radamel Falcao. O colombiano foi titular, tal como o português Bernardo Silva (João Moutinho entrou aos 69’), mas os golos ficaram para outros.

O brasileiro Gabriel Boschila marcou os dois primeiros, o francês Valére Germain fez os dois últimos, naquele que foi o décimo jogo do campeonato em que a equipa do Principado chega, pelo menos, aos quatro golos – o Mónaco já leva 64 golos marcados em 21 jogos do campeonato, o que dá uma incrível média de mais de três golos por jogo.

