Fleetwood ganha Abu Dhabi, Melo Gouveia 23.º

Uma grande exibição nos últimos 9 buracos deu a vitória a Tommy Fleetwood no Abu Dhabi HSBC Championship, num torneio em que Ricardo Melo Gouveia partilhou o 23.º lugar com mais quatro jogadores. Num dia difícil no campo do Abu Dhabi Golf Club, com ventos fortes, o inglês que fez 26 anos na quinta-feira percorreu a segunda metade do campo em 31 pancadas (-5) finalizando com um 67 (-5) que foi tão só o melhor score da jornada final.

Um dia depois de um brilhante 67, o português por sua vez acabou com o seu pior resultado da semana, um 73 que o fez descer um degrau na tabela, com as mesmas 281 (-7) do dinamarquês Thomas Born (69), do sul-africano Jaco Van Zyl (72), dos ingleses Oliver Fisher (73), Callum Shinkwin (74) e Chris Hanson (72). Marcou 3 birdies, 2 bogeys e 1 duplo bogey.

PUB

No seu primeiro torneio da época no European Tour (2016-2017), factura um prémio de 25.900 euros e entrada directamente para o 65.º posto na Race to Dubai, ele que foi 54.º na tabela na temporada anterior, a que marcou a sua estreia na alta-roda europeia depois de ter sido n.º 1 na Road to Oman do Challenge Tour.

Tommy Fleetwood, que sucede a Rickie Fowler na lista dos vencedores (o norte-anmericano que defendia o título não foi além da 36.ª posição empatado), tinha iniciado a última volta a uma pancada do líder e compatriota Tyrrel Hatton, empatado no segundo lugar com o norte-americano Dustin Johnson (n.º 3 mundial), o alemão Martin Kaymer (triplo campeão do torneio), o espanhol Pablo Larrazábal (vencedor em 2014) e o tailandês Kiradech Aphibarnrat.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Totalizando 271 (-17), deixou Johnson e Larrazábal, que terminaram com 68, a uma pancada de distância, no segundo lugar. Aphibarnrat (69), Kaymer (69) e o austríaco Bernrd Wiesberger (68) foram quartos com 273. Tyrrel Hatton fechou com um 75 que o relegou para os 13.ºs.

Pelo seu segundo triunfo no European Tour, 3 anos e 150 dias depois do primeiro (no Johnnie Walker Championship em Gleneagles), Fleetwood recebeu um prémio de €421.139 e subiu de 9.º para 1.º na Race to Dubai.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB