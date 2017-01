Bruno de Carvalho e os erros dos árbitros: “Já nos custaram pelo menos 12 pontos”

A mensagem de Bruno de Carvalho na sua página do Facebook como candidato às eleições do Sporting começa por dizer que “não existem vitórias morais” e que “nunca nos devemos esconder atrás dos outros para escamotear o que temos de melhorar”. Mas logo a seguir parte para novas críticas aos “erros constantes das arbitragens”, chegando mesmo a contabilizar os custos para a equipa de Alvalade.

PUB

“Existem coisas internas a rever, várias, mas nunca deixemos de ter atenção aos jogos fora do relvado, pois esses existem, condicionam, e já nos custaram esta época pelo menos 12 pontos (e mais ainda os que foram perdidos por quebra de auto-estima e estabilidade emocional) e a saída prematura da Taça da Liga”, diz uma mensagem publicada neste domingo no Facebook por Bruno de Carvalho.

O presidente “leonino” argumenta que o Sporting tem sido o clube “que mais tem lutado pela credibilização e dignificação da arbitragem”: “E, em troca, em vez de vermos melhorias somos constantemente prejudicados”, queixa-se Bruno Carvalho, novamente candidato às eleições, agendadas para 4 de Março.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nesta mensagem, Bruno Carvalho critica ainda “parte da comunicação social”, que acusa de estar “numa autêntica cruzada anti-Sporting, designadamente nos comentadores e opinadores”. E vira-se também contra “os sportinguistas que estão a aproveitar este momento mau do futebol sénior para denegrir e caluniar o clube e quem o serve”.

Ainda assim, o presidente do Sporting reconhece que é preciso “reflectir com humildade e consciência e alterar o que está menos bem para que nunca mais se repita uma época destas ao nível do futebol sénior”.

Já eliminado das competições europeias, bem como da Taça de Portugal e da Taça da Liga, o Sporting segue no quarto lugar do campeonato, a dez pontos do líder Benfica.

PUB