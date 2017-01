Rezar pela pele de Jason Momoa na nova série Frontier

Revisitar Khal Drogo ou antecipar o Aquaman, mas também voltar ao mundo que deu o Óscar a Leonardo DiCaprio – qualquer um destes fins pode ser conseguido na Frontier, a nova série que se estreou sexta-feira no Netflix e que é protagonizada por Jason Momoa.

O titânico actor americano é o cartão de visita da série de seis episódios que se centra no comércio de peles na América do Norte no final do século XVIII. Dado a conhecer ao grande público televisivo com o seu papel de líder Dothraki em A Guerra dos Tronos e iminente super-herói da DC Comics com o filme Aquaman (previsto para 2018) para um público ainda maior, Momoa é um dos protagonistas de uma série violenta, descrita como um “drama de aventuras” pelo Netflix.

A abordagem da série de origem canadiana é a de contar a história através de vários olhares de diferentes personagens, misturando os nativos americanos e os europeus e as rivalidades entre eles – o ambiente é, apesar de passado um século antes dos acontecimentos de O Renascido, em parte o do filme que em 2016 consagrou DiCaprio pelo seu conto de sobrevivência no mundo do comércio de peles. Violento, sujo, e sem medo de um pouco de guerrilha para eliminar as fronteiras entre os bons e os maus.

