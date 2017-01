Grândola: um morto e dois feridos ligeiros em acidente

Um idoso, de 74 anos, morreu este sábado e duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros numa colisão envolvendo dois veículos, na Estrada Nacional 261-1, no concelho de Grândola (Setúbal), revelaram os bombeiros e a GNR.

PUB

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse à agência Lusa que o acidente aconteceu junto à localidade de Muda, no concelho alentejano de Grândola, e que o alerta foi recebido pelos bombeiros às 14h53.

A vítima mortal, acrescentou à Lusa o Comando Territorial de Setúbal da GNR, conduzia um dos dois veículos ligeiros de passageiros envolvidos no sinistro.

PUB

"A viatura conduzida pelo senhor de 74 anos terá entrado subitamente na via, provocando a colisão com a outra viatura", onde seguiam os dois feridos ligeiros, que foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, explicou a fonte.

Para o local do acidente, foram mobilizados 17 operacionais, apoiados por oito veículos, o que inclui meios dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), nomeadamente a viatura médica de emergência e reanimação do HLA.

PUB