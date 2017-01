Helder Bataglia denuncia pagamentos de Ricardo Salgado a amigo de Sócrates

O empresário Helder Bataglia disse, no seu interrogatório no âmbito da Operação Marquês, que o ex-presidente do BES Ricardo Salgado lhe pediu para que fossem transferidos 12 milhões de euros para Carlos Santos Silva, amigo de José Sócrates, através das suas contas. A quantia vinha da Espírito Santo Enterprises, conhecido como “saco azul” do Grupo Espírito Santo (GES), avança este sábado o Expresso, que conta como Bataglia se tornou o denunciante de Salgado na Operação Marquês.

PUB

Bataglia, arguido do processo, terá contado ao Ministério Público que Ricardo Salgado lhe pediu para transferir, através de uma das contas do empresário num banco suíço, 12 milhões de euros para Carlos Santos Silva, como escreve o Expresso – o antigo administrador do Grupo Lena é alguém que Helder Bataglia diz não conhecer pessoalmente, segundo detalha o Correio da Manhã. O advogado de Ricardo Salgado, Francisco Proença de Carvalho, diz ao Expresso sobre as declarações de Bataglia junto da justiça portuguesa que “qualquer tese nesse sentido é completamente falsa”.

Sabia, através de relações com familiares de Sócrates, que se tratava de um amigo do então primeiro-ministro, detalha o semanário, e de acordo com o que disse ao procurador Jorge Rosário Teixeira no dia 5 ter-se-á encontrado com Santos Silva em vésperas de cada uma das seis transferências que haveriam de completar os 12 milhões. O dinheiro seria depois encaminhado para uma conta na Suíça, que pertenceria por seu turno a Joaquim Barroca, um dos proprietários do Grupo Lena e também arguido na Operação Marquês. Várias offshores estiveram envolvidas na circulação do dinheiro.

PUB

O Correio da Manhã, também este sábado, detalha que existem ainda outros sete milhões de euros que o Ministério Público acreditará que vêm também da offshore do GES. Segundo o diário, o Ministério Público tem provas de que Ricardo Salgado deu cerca de 19 milhões de euros ao ex-primeiro-ministro, sublinhando o Expresso que pela primeira vez neste caso “há uma testemunha directa a contar” o processo entre os pólos de corrupção. O Ministério Público acredita, diz o semanário, que na teia de relações de potencial de favorecimento, Salgado, constituído arguido na Operação Marquês na quarta-feira, terá influído na actuação de Sócrates nos grandes negócios que envolveram a Portugal Telecom. Bataglia terá dito que pediu como contrapartida pela alegada circulação das verbas através da sua conta o pagamento de três milhões de euros pela obtenção da licença para que o BES Angola operasse naquele país africano.

PUB