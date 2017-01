Rui Vitória e o jogo com o Tondela: "Ninguém ganha pensando que ganha"

Não há razão para olhar para trás, nem sequer para olhar para a posição que as equipas ocupam na classificação. Na véspera da recepção do Benfica ao Tondela, Rui Vitória garante que não há lições a tirar do empate da jornada anterior e sublinha que a equipa só tem de ser igual a si própria para retomar os quatro pontos de vantagem que o FC Porto encurtou, neste sábado, para um.

"Ninguém ganha pensando que ganha. Só o conseguimos se formos convictos e determinados como temos sido até aqui", assinala o treinador do Benfica, desvalorizando o facto de o adversário de domingo, no Estádio da Luz, carregar o peso do último lugar do campeonato. De resto, o técnico destaca a recente mexida no comando do adversário.

"Houve uma mudança de treinador e muitas vezes há mudanças nos hábitos de trabalho. Os jogadores, às vezes, têm uma atitude difrerente. Vir ao Estádio da Luz traz um acréscimo de dificuldade mas também de motivação", vincou, atalhando o discurso no que respeita ao rescaldo do empate com o Boavista (3-3), na passada semana. "O que se passou no jogo passado sabemos por que aconteceu, houve uma série de situações atípicas, mas não serviu de aviso porque jogamos sempre com uma postura correcta".

A respeito de eventuais mexidas no plantel, Rui Vitória assegurou apenas que Gonçalo Guedes (cobiçado neste mercado de Inverno) vai ser convocado para o embate com o Tondela e que Sebastián Coates, central Sporting que poderá interessar ao Benfica, é um jogador com qualidade, "tal como muitos outros do futebol português".

