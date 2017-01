Oliveirense impõe primeira derrota da época ao Benfica

O Benfica sofreu neste sábado a sua primeira derrota no campeonato de hóquei em patins 2016-17, ao perder por 4-2 em casa da Oliveirense. Apesar deste desaire à 12.ª jornada, os “encarnados” mantêm a liderança, com 33 pontos.

A Oliveirense nunca esteve em desvantagem no marcador. Fez o 1-0 por Ricardo Barreiros, Carlos Nicolía empatou, mas a resposta dos anfitriões foi taxativa e o marcador chegou aos 4-1 (Pablo Cancela, Jorge Almeida e Jordi Bargalló). O melhor que o Benfica conseguiu foi reduzir, novamente por Nicolía.

Os lisboetas somam agora mais dois pontos que o FC Porto (31), que bateu em casa o Valongo por 4-1, com um hat-trick de Gonçalo Alves. Em terceiro lugar, com 30, segue a Oliveirense, enquanto o Sporting, que derrotou o Tomar por 5-3, está em quarto (22 pontos), mas com menos um jogo.

