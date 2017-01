Manchester City deixou fugir as duas ofertas de Lloris

Continua difícil a vida de Pep Guardiola na Premier League. E o técnico do Manchester City não pode sequer queixar-se da sorte. Frente ao Tottenham, no Etihad Stadium, os "citizens" estiveram a vencer por 2-0 graças a duas ofertas do guarda-redes adversário, mas não resistiram à reacção dos londrinos e consentiram um empate (2-2) que os impediu de capitalizarem a derrota do Liverpool na 22.ª jornada.

Foi apenas na segunda parte que o marcador disparou e muito graças ao guarda-redes do Tottenham. Aos 49', uma bola longa metida em profundidade foi mal medida por Lloris, que tentou sacudir de cabeça quando ainda estava dentro da área e permitiu a intercepção de Leroy Sané, para um 1-0 sem dificuldade.

Mais facilidades teve ainda Kevin de Bruyne no 2-0: cruzamento aparentemente inofensivo da direita, Lloris deixa escapar a bola de forma inesperada e, na passagem, o belga limitou-se a encostar para a baliza já dentro da pequena área, aos 54'.

Pep Guardiola festejava no banco, mas o resultado estava longe de estar fechado. O Tottenham confirmou o bom momento que atravessa com um golo de cabeça do inevitável Dele Ali, aos 58', chegando mesmo à igualdade por Son Heung Min, aos 77', num remate cruzado no interior da área.

O 2-2 final beneficia, em toda a linha, o Arsenal, que pode sair desta jornada como o grande vencedor do fim-de-semana. Se vencer no domingo o Burnley, dispara do quarto para o segundo lugar isolado, enquanto o Manchester City vai continuar no quinto posto, quando podia ter alcançado o Liverpool (45 pontos) na terceira posição.

