Liga italiana: Fiorentina aproxima-se dos lugares europeus

A Fiorentina venceu neste sábado o Chievo, em Verona, por 3-0, em jogo da 20.ª jornada da Liga italiana, um resultado que aproxima a equipa orientada por Paulo Sousa dos lugares europeus.

A vitória confortável começou a ser construída aos 18 minutos, quando o espanhol (ex-FC Port)o Cristian Tello marcou o primeiro golo, aproveitando um erro da defesa dos homens da casa para bater Sorrentino.

Os "viola" chegaram ao segundo na etapa complementar, através da conversão de uma grande penalidade pelo senegalês Khouma Babacar, aos 52 minutos.

Apesar da boa resposta do Chievo, foi a Fiorentina a chegar a novo golo, desta feita por Chiesa. O jovem de 19 anos, formado no clube, respondeu da melhor forma ao passe de Vecino e fez o primeiro golo sénior da carreira.

Com este resultado, a equipa de Paulo Sousa segue no oitavo posto, com 33 pontos, a quatro do AC Milan, quinto classificado e que joga ainda neste sábado com o Nápoles, terceiro com 41.

