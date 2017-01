FC Porto continua imaculado na Liga de andebol

Foi difícil, mas o FC Porto manteve neste sábado um registo imaculado na Liga de andebol, com um triunfo nos últimos segundos em Fafe (27-28), na 20.ª jornada. O líder da prova manteve em sete pontos a vantagem sobre o segundo, o Sporting, que tem menos um jogo e arrasou nesta ronda o Arsenal por 39-28.

Em Fafe, os "dragões" fizeram uma primeira parte aquém do seu potencial e saíram para o intervalo a perder por 12-11, depois de terem ficado por baixo do marcador por uma margem bem mais significativa (11-4). No segundo tempo, o FC Porto elevou o nível, susteve uma nova resposta dos fafenses e acabou por se impor nos 10 últimos segundos, com um remate decisivo de Rui Silva.

E se o Sporting confirmou o favoritismo no embate com o Arsenal (com seis golos de Frankis Carol), já o Benfica - terceiro da tabela, com 50 pontos - protagonizou a surpresa da jornada, com um desaire em Avanca, o quinto das "águias" na competição (27-25). Ao intervalo os lisboetas ganhavam por 13-15 (Belone Moreira acabou por ser o melhor marcador da partida, com nove golos), mas os anfitriões responderam e, empurrados por Jenilson Monteiro e Miguel Baptista (sete golos cada) deram a volta ao texto.

