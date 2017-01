Exibição ‘top’ para honrar aniversário de Carolina

Ter um teste importante de carácter profissional no dia de aniversário da noiva é sempre um factor de pressão, porque o dia quer-se perfeito e um falhanço inviabiliza-o. Também pode resultar num estímulo adicional, como sucedeu hoje com Ricardo Melo Gouveia na terceira volta do Abu Dhabi HSBC Championship, no Abu Dhabi Golf Club, Emirados Árabes Unidos.

Neste sábado em que Carolina Almeida Pires, a futura Mrs Melo Gouveia, fez 27 anos, o jogador do Automóvel Clube de Portugal e o norte-americano Dustin Johnson, n.º 3 mundial, foram os mais fortes na primeira metade do campo, com 31 pancadas (-5). O português, como se não bastasse, fez ainda o sexto e sétimo birdies do dia nos buracos 10 e 11, altura em que seguia já com -7 na volta e -10 no agregado aparecendo no leaderboard.

Com Carolina na quarta-feira, em dia de Safari no deserto / © D.R.

Não manteve a pedalada no resto do traçado, já que fez 1 bogey no 12 e 1 duplo bogey no 16, mas ainda finalizou com mais 1 birdie no 18, para um um cartão com 67 pancadas, 5 abaixo do par-72, o que lhe permitiu descolar dos 51.ºs para os 22.ºs, empatado com o sueco Alexander Bjork (67), o inglês Oliver Fisher (70) e o australiano Sam Brazel (72), num quarteto que soma 208 (-8). Dos 73 finalistas do torneio, só três fizeram melhor do que 67.

Apenas cinco pancadas o separam do novo líder, o inglês Tyrrel Hatton (68), que totaliza 203 (-13), e quatro do quinteto de segundos classificados, composto por Dustin Johnson (64), autor da melhor volta do torneio até ao momento, o espanhol Pablo Larrazábal (69), o inglês Tommy Fleetwood (70), o tailandês Kiradech Aphibarnrat (70) e o alemão Martin Kaymer (72), triplo campeão do torneio, que liderava aos 36 buracos com -12, o mesmo agregado que soma aos 54.

Além de Johnson, há mais dois jogadores do top-10 mundial em prova, ambos suecos e ambos no 12.º lugar: Henrik Stenson (hoje 71) e Alex Noren (68). O detentor do título e 14.º mundial, o norte-americano Rickie Fowler fez 71 está entre os 37.ºs, já fora da corrida.

Amanhã, Melo Gouveia joga a última volta com Oliver Fisher e Alexander Bjork, a partir das 10h40 (6h40 em Lisboa).

RICARDO SANTOS VICE-CAMPEÃO NO 1.º PENINA CLASSIC

Entretanto, Ricardo Santos continua a marcar uma presença forte no Algarve Pro Golf Tour (APGT) de 2016/2017 e depois de ter conquistado o seu segundo título da época neste circuito internacional, sancionado pela PGA de Portugal e pelo Jamega Pro Golf Tour britânico, sagrou-se na sexta-feira vice-campeão do 1.º Penina Classic. O campeão nacional assinou voltas de 70 e 69 ao antigo palco do Open de Portugal para empatar no 2.º lugar com o inglês Jamie Abbott (68+71), com 139 (-7), ficando a 3 pancadas do campeão, o britânico Aaron Rai (69+67). Houve quatro portugueses no top-10 e sete no top-15 com direito a prémio monetário entre 48 participantes neste torneio de 10 mil euros em prize-money. As classificações e resultados dos jogadores portugueses foram as/os seguintes: 2.º (empatado) Ricardo Santos 139 (70+69), -7

4.º João Carlota 140 (69+71), -6

5.º João Ramos 142 (69+73), -4

9.º (empatado) Tomás Silva 144 (73+71), -2

14.º (empatado) Tiago Rodrigues 146 (73+73), Par

14.º (empatado) Hugo Santos 146 ((70+76), Par

21.º (empatado) António Sobrinho 148 (74+74), +2

25.º (empatado) Tiago Cruz 149 (75+74), +3

34.º (empatado) Miguel Gaspar 153 (78+75), +7

38.º (empatado) Rui Morris 155 (76+79), +9

45.º (empatado) Gonçalo Pinto 160 (78+82), +14

47.ª (empatada) Sara Gouveia 163 (85+78), +17

