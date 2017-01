Borussia quebra ciclo de empates em Bremen

Três empates depois, o Borussia Dortmund voltou aos triunfos na Bundesliga. No terreno do Werder Bremen, a equipa orientada por Thomas Tuchel impôs-se por 1-2, beneficiando do facto de ter jogado mais de metade da partida em superioridade numérica.

André Schurrle colocou os visitantes em vantagem logo aos 5' e o cenário tornou-se ainda mais risonho para o adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões quando Drobny viu o cartão vermelho, aos 39'.

Mesmo com mais um jogador, o Borussia não conseguiu evitar a reacção do Werder Bremen, que chegou ao empate aos 59', na sequência de um grande lance individual de Fin Bartels.

Os visitantes retomariam a vantagem aos 71', pelo polaco Lukas Pisczek, alcançando o oitavo triunfo na prova, numa caminhada muito irregular.

