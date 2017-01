Boavista trava cavalgada arouquense

O Boavista travou neste sábado a “cavalgada” do Arouca, na 18.ª jornada, com Idris (11’) e Iuri Medeiros (62’) a marcarem os golos da vitória e a “roubarem” a cena a Tomané, que se estreou a titular com um golo que colocou a equipa da casa em vantagem (8’) bem cedo na partida.

PUB

Vindo de três vitórias consecutivas, as duas últimas para a Liga, o Arouca encontrava um Boavista moralizado pela exibição na Luz, facto que não intimidou minimamente a equipa de Lito Vidigal, em plena recuperação na tabela classificativa.

Tanto que foi mesmo o Arouca a conquistar o primeiro canto, deixando claro que não abdicaria do controlo do jogo. O golo de Tomané abria excelentes perspectivas, mas um canto de Fábio Espinho confirmava igualmente que os “axadrezados” não se deixaram afectar nem desorganizar, alcançando a igualdade num golpe certeiro de Idris.

PUB

As equipas acabariam por encontrar um ponto de equilíbrio, com apenas mais uma situação de perigo para cada lado até ao intervalo. O Boavista deu então a volta ao resultado, com Iuri Medeiros a explorar a profundidade e a bater o Arouca com um golo de excelente execução, que aumentou para cinco a série de jogos sem perder, colocando a “pantera” no oitavo lugar da geral.

PUB