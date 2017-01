A primeira derrota do Liverpool em casa na Premier League

O Liverpool-Swansea da 22.ª jornada da Premier League pode resumir-se numa frase: Sigurdsson desempatou o duelo entre Firmino e Llorente. Em Anfield, os visitantes impuseram-se por 2-3 e complicaram a vida aos "reds", que correm o risco de ver o Tottenham afastar-se no segundo lugar e de perder até o terceiro posto.

Aos 53', a surpresa era evidente. O Swansea, na zona de despromoção à entrada para esta ronda, vencia por 0-2, com um "bis" do espanhol Fernando Llorente (o primeiro golo apontado aos 48', o segundo cinco minutos mais tarde).

O Liverpool respondeu à altura, porém, por intermédio do avançado Roberto Firmino. O internacional brasileiro reduziu logo aos 55' para repor a igualdade aos 69'. Por esta altura, Llorente 2, Firmino 2.

Mas o Swansea ainda tinha uma cartada para jogar e foi Gylfi Sigurdsson, internacional islandês que defrontou Portugal no Euro 2016, a resolver o encontro a favor dos "swans", aos 74'.

Provisoriamente, o Swansea deixa a zona de despromoção, somando agora 18 pontos, enquanto o Liverpool fica à espera do que faça o Arsenal no domingo: se os "gunners" vencerem o Burnley, no Emirates Stadium, sobem à terceira posição do campeonato, com mais dois pontos que os "reds".

